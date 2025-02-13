Какие продукты нужно есть в конце зимы: советы от врача

08:08, 13 февраля 2025, ПАИ

Какие продукты полезны в конце зимы, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Об этом пишут РИА Новости.

Специалист порекомендовала употреблять репу, морковь, свеклу и тыкву. Они богаты клетчаткой, витаминами группы А, В и С, а также магнием и калием, подчеркнула она.

Корнеплоды, например, можно запекать с оливковым маслом. Это, в свою очередь, усилит освоение жирорастворимых витаминов, сказала Зарема Тен.

Кроме того, стоит обратить внимание на ферментированные продукты – моченые яблоки, кимчи. Они помогут укрепить иммунитет, отметила специалист. Также, по её словам, стоит употреблять в пищу и квашенную капусту.

Ещё одни продукты, богатые витаминами, – замороженные ягоды, например, смородина и черника, добавила Зарема Тен.

Также специалист порекомендовала есть селёдку, скумбрию, грецкие орехи, семена льна и чиа, киноа, булгур и овсянку.