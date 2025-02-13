Какие продукты нужно есть в конце зимы: советы от врача
Какие продукты полезны в конце зимы, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Об этом пишут РИА Новости.
Специалист порекомендовала употреблять репу, морковь, свеклу и тыкву. Они богаты клетчаткой, витаминами группы А, В и С, а также магнием и калием, подчеркнула она.
Корнеплоды, например, можно запекать с оливковым маслом. Это, в свою очередь, усилит освоение жирорастворимых витаминов, сказала Зарема Тен.
Кроме того, стоит обратить внимание на ферментированные продукты – моченые яблоки, кимчи. Они помогут укрепить иммунитет, отметила специалист. Также, по её словам, стоит употреблять в пищу и квашенную капусту.
Ещё одни продукты, богатые витаминами, – замороженные ягоды, например, смородина и черника, добавила Зарема Тен.
Также специалист порекомендовала есть селёдку, скумбрию, грецкие орехи, семена льна и чиа, киноа, булгур и овсянку.
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