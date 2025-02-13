Ренессанс русской зимы: какая погода ждёт жителей Европейской России

08:37, 13 февраля 2025, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Европейской России, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам специалистов, антициклон, который недавно отметился рекордным давлением в Центральной России, останется в южной половине Русской равнины. «А с севера вслед за ним прорывается холодный атмосферный фронт, в этой зоне развиваются фронтальные волны, и к выходным один из таких вихрей захватит большую часть региона», – обратили внимание в «Фобосе».

В субботу вне зоны ненастья окажется только крайний север Европейской России, отчасти южные регионы и большая часть Поволжья.

По словам синоптиков, поля фронтальной облачности протянутся от отрогов Полярного Урала до побережья Черного моря. Вместе с облаками этот атмосферный вихрь приносит холодные воздушные массы, поэтому в большинстве регионов ожидаются снегопады. Жителей ждёт «настоящий ренессанс русской зимы».