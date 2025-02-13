Стало известно, какой процент детей в Псковской области регулярно занимается спортом
Стало известно, какой процент детей в Псковской области занимается спортом. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате со ссылкой на данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2024 года.
94,9% детей от 3 до 14 лет регулярно занимаются спортом, физкультурой и двигательной активностью.
Кроме того, в спортивных секциях занимаются 83,1% детей с 3 до 6 лет, а в возрасте с 7 до 14 лет – 97,6%.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 февраля 2025
Стало известно, какой процент детей в Псковской области регулярно занимается спортом
12 февраля 2025
Директор спортшколы «Экспресс» Поварещенков стал заслуженным работником физической культуры России