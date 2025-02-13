Стало известно, какой процент детей в Псковской области регулярно занимается спортом

09:08, 13 февраля 2025, ПАИ

Стало известно, какой процент детей в Псковской области занимается спортом. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате со ссылкой на данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2024 года.

94,9% детей от 3 до 14 лет регулярно занимаются спортом, физкультурой и двигательной активностью.

Кроме того, в спортивных секциях занимаются 83,1% детей с 3 до 6 лет, а в возрасте с 7 до 14 лет – 97,6%.