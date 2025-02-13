Расскажите обо мне. Как поисковики из Идрицы благодаря известной книге опознали советского воина

09:43, 13 февраля 2025, ПАИ

Как одна известная книга, а также пуговицы, немецкая хлорница, пенал, шомпол, масленка, расческа и часть немецкого кителя, обнаруженные поисковиками вместе с останками, помогли опознать русского бойца.

История, рассказанная поисковиками отряда «Знамя Победы» поселка Идрица, кажется нереальной. Как им удалось восстановить честное имя найденного человека, погибшего в годы Великой Отечественной войны? По каким признакам? Об этом наш рассказ.

Александр Строганов, командир отряда, позвонил в редакцию и заинтриговал нас рассказом об останках солдата, случайно обнаруженных в д. Сутоки Себежского района. Мы договорились, что он пришлет видеорассказ, так как расследование с выездом на место продолжалось несколько дней и у нас не было возможности сопровождать поисковиков. Наконец заветное видео у нас. Обо всем по порядку.

Алексей Ковалев, сотрудник дорожной организации, при строительных работах обнаружил останки человека, доложил своему начальству о находке.

– Далее мне позвонил коллега по поисковой работе Владимир Бумаков и сказал, что на нашем участке найдены неизвестные останки. Приехав на место, мы вместе с Дмитрием Борисовым, секретарем отряда, эксгумировали их.

С останками были обнаружены пуговицы, немецкая хлорница, пенал, шомпол, масленка, расческа, часть кителя — все немецкое. Было много осколков. А вот обуви не было. Мы предварительно решили, что это немец. Хотя сомнений было много. Человек был закопан неглубоко, всего лишь на 20 см. Только это вызывало вопрос: почему не захоронен как полагается? – говорит Александр Строганов.

На следующий день, выехав на место, поисковики нашли две гильзы от трехлинейной винтовки, находящиеся справа от останков, два люверса от плащпалатки, еще одну пуговицу:

– Думаем, закрываем эту тему: немец. Но опыт подсказывал – что-то тут не так. Решили использовать архив, почитать, что здесь происходило. Наших бойцов можно было определить по содержимому рюкзака, по сапогам. Если бы это был немец, то у него был бы жетон, каска, ремень, фляжка, монетка немецкая – что-то из этого.

Поисковикам очень помогла книга «Цена Победы» Владимира Спириденкова, в которой описывается операция по разгрому немецкого гарнизона в д. Сутоки:

– Операция проводилась четырьмя отрядами со стороны деревень Михеево, Грицково, Лопатово. Немцы ожидали нападения со стороны Михеево, так как там был лес. Там была натянута колючая проволока в несколько рядов, стояли пулеметы. В каменном здании, сохранившемся до сих пор, располагалась разведшкола абвера, где жили немцы и полицаи.

Командованием партизанского движения Калининской бригады было принято решение атаковать со стороны Грицково, полей, где немцы не ждали.

В два часа ночи наши войска заняли оборону, но решили перенести атаку на час позже из-за яркой луны. В три началась атака, немцы открыли ответный огонь, завязался ожесточенный бой.

– Найденные останки лежали головой в сторону горы – значит, человек бежал в атаку. Захоронен на глубину 20 см – значит, в спешке. Два люверса от плащ-палатки, разорванной на две части, в одну из которых он был завернут, указывали на то, что захоронение сделано наспех, чтобы в дальнейшем перезахоронить. Но нас смущали немецкие предметы при нем. Хлорница скорее всего трофейная. У него было наше оружие, судя по гильзам. Обуви нет, видимо, были валенки или теплые сапоги, которые не сохранились от времени. Мы знали, что партизаны одевались плохо и использовали трофеи. Далее: при нем не было немецкого жетона и вещей, указывающих на то, что это немец. Значит, это наш боец – сделали вывод поисковики.

Почему не удалось по-человечески захоронить бойца? Никто не знает. Может, атака была молниеносной и задерживаться было нельзя? В книге написано, что отряд ушел на Лопатово, далее – в Белоруссию.

– Мы надеемся, что нам разрешат перезахоронить нашего бойца на братском захоронении в Идрице. Он достоин высоких почестей и должен быть захоронен с бойцами 150-й дивизии. Именно благодаря им мы победили в той страшной войне, – добавляют мужчины.

Вот такая история. Несколько месяцев назад в беседе с поисковиками мы услышали удивительную вещь: погибшие солдаты сами показывают, где их искать, значит, пришло их время.

– Бывало, несколько раз проходишь по одному и тому же месту – никого и ничего. И вдруг замечаешь часть останков или какой-то предмет. Будто он просит: «Я здесь, поднимайте меня, расскажите обо мне».

Вот и Алексею Ковалеву выпала большая честь – найти человека. А Александр и Дмитрий восстановили его историю по малейшим деталям, по пуговицам, по книгам.

– Мы уверены, что это не последняя находка, – закончили свой рассказ поисковики.

Ирина Лукашевич