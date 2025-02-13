Узники фашистских концлагерей из Пскова получили медали в честь 80-летия Победы
Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев вручил юбилейные медали к 80-летию Великой Победы бывшим узникам фашистских концлагерей, проживающим в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
Медали получили: Татьяна Николаева, Мария Коваль, Валентина Матвеева и Владимир Орлов.
От имени депутатов городской Думы Владимир Воробьев пожелал им здоровья, благополучия, внимания родных и близких.
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