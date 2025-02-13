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Культура

Худрук театра «Гротеск» Роман Захаров и актриса Диана Константинова станут гостями программы «Минкульт»

Художественный руководитель и режиссёр театра «Гротеск» Роман Захаров и актриса театра «Гротеск» Диана Константинова станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 февраля, в 14:00.

Диана Константинова и Роман Захаров. Фото: ПАИ

С какими трудностями чаще всего сталкиваются начинающие актёры и как их преодолеть? Как проходит работа над созданием атмосферы спектакля, какие элементы важны для этого? Существуют ли границы того, что можно показывать на сцене, и есть ли темы, которых стоит избегать? Помогает ли актёрское мастерство в повседневной жизни? Что сейчас привлекает молодых людей в театре?

Об этом и многом другом – в «Минкульте» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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