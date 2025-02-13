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Общество

Биатлонную винтовку российского производства представили в Москве

Презентация полностью российской пневматической винтовки «Грифон», разработанной для детско-юношеского биатлона, состоялась в Москве. Разработка завода «Атаман» была представлена на пресс-конференции в ТАСС.

Президент Федерации биатлона Московской области и генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов рассказал, что инициатива создания новой винтовки возникла из-за ограниченного выбора оборудования для юных спортсменов. На рынке представлено всего четыре модели, которые сильно различаются по цене и качеству.

На создание «Грифона» ушло пять месяцев. Винтовка прошла полевые испытания, которые подтвердили её высокие характеристики. Стоимость новой модели составит 95 тысяч рублей, что делает её более доступной для спортивных школ и родителей.

Чемпион мира 2017 года Антон Шипулин, возглавляющий Федерацию биатлона Свердловской области, поддержал инициативу. Он подчеркнул, что использование пневматических винтовок в детско-юношеском биатлоне позволяет значительно сэкономить средства без потери качества.

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