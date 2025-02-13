Три правила выбора художественного материала для спектакля назвал худрук театра «Гротеск»

16:34, 13 февраля 2025, ПАИ

У любого режиссёра есть три правила, по которым он выбирает репертуар, рассказал худрук театра «Гротеск» Роман Захаров в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Первое – это актуальность темы на сегодняшний день. Второе – способность труппы освоить материал. Третье – личная заинтересованность, мне же нужно что-то говорить миру, и артистов я прошу о том же. Не надо что-то выдумывать, есть проблемы сегодняшнего дня, новые люди, и мы все разные, но объединяет всех только одно – актуальность темы и заинтересованность», – подчеркнул Роман Захаров.

Непростым занятием гость эфира назвал подбор материала к спектаклю. Он объяснил, что молодёжный театр отличается от других тем, что в нём не имеют права давать обычные представления и должны в них воспитывать и учить.

«Театр имеет три составляющих: развлечение, обучение и воспитание. Это три столпа, на которых держится хороший драматический и музыкальный театр», – объяснил худрук.

Однако спектакль может меняться во время процесса, уточнил гость эфира.