Для чего нужны роли на сопротивление, объяснил специалист

19:52, 13 февраля 2025, ПАИ

Для чего нужны роли на сопротивление [роль, которая категорически не соответствует амплуа актёра. – ПАИ], объяснил худрук театра «Гротеск» Роман Захаров в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Важно давать актёрам роли на сопротивление, подчеркнул гость эфира. «Если будешь делать одно и то же, в конце концов соскучишься», – объяснил Роман Захаров.

Играть роли на сопротивление непросто, заметила актриса театра «Гротеск» Диана Константинова.

«Я помню у нас Роман Михайлович в одном спектакле решил практически всем выдать роли на сопротивление – это было непросто. У меня была роль, где я должна была в конце настолько сойти с ума, что убить своего мужа, дойти до истерики – было непросто. Моему партнёру тоже было непросто, но мне кажется, что с финальной версией спектакля мы тогда справились», – рассказала актриса.