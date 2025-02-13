Стартовало первенство Великих Лук по плаванию

16:22, 13 февраля 2025, ПАИ

Городское первенство по плаванию, посвящённое Дню защитника Отечества, стартовало в Великих Луках сегодня, 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе № 3.

В соревнованиях принимают участие обучающиеся спортивных школ в четырёх возрастных группах. В программе состязаний заплывы на 50 метров вольным стилем и на спине, а также 100 и 200 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине и комплексом.

Победителей и призёров соревнований в каждой возрастной группе отдельно наградят грамотами и медалями.

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