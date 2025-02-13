Спектакль «Сказки бабушки Печки» покажут в Пскове 23 февраля

17:10, 13 февраля 2025, ПАИ

Спектакль «Сказки бабушки Печки» состоится во Дворе Постникова в Пскове 23 февраля, рассказал худрук театра «Гротеск» Роман Захаров в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Этот спектакль является новым проектом молодёжного театра «Гротеск» совместно с Псковским музеем-заповедником, уточнил худрук театра.

«У нас год посвящён фольклору, мы так решили, а это значит устное народное творчество: сказки и другое. В музее есть эти возможности, экспонаты, предметы, которые можно совместить. Мы предложили такой цикл, и сейчас прошёл один спектакль, потом второй, и это круглогодично, а может, и дальше будет продолжаться, не знаю», – рассказал гость эфира.

Спектакль исходит от традиции до философии сказки, подчеркнул худрук. «Нам удалось эту нить протянуть. Конечно, нам и фольклористы помогли», – заметил Роман Захаров.