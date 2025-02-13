Чтобы выйти на сцену, нужно сначала потрудиться – актриса театра «Гротеск»

19:37, 13 февраля 2025, ПАИ

Чтобы выйти на сцену, нужно сначала потрудиться, заявила актриса театра «Гротеск» Диана Константинова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Остаться сложно в театре. Часто проблема в том, что у людей, которые приходят, ожидание и реальность немного не совпадают. Почему люди приходят в театр? Они хотят на сцену, играть, своего зрителя. Но чтобы что-то показать зрителю, нужно это что-то хорошо сделать», – сказала гостья эфира.

Часто в романтических фантазиях о сцене и о том, как кидают к ногам цветы, люди не видят работы, которую придётся сделать, чтобы на эту сцену попасть, уточнила актриса.

«По головке гладить никто не будет и это разбивает многие сердца. Есть определённые требования к качеству того, что мы хотим видеть на сцене», – заключила Диана Константинова.