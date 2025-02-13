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Спорт

Российские спортсменки квалифицировались в плей-офф чемпионата Европы по велоспорту на треке

Российские велогонщицы Алина Лысенко и Яна Бурлакова квалифицировались в 1/8 финала в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Бельгии. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

В квалификации в гите на 200 метров с ходу Лысенко показала пятое время дня с результатом 10,708 секунды, а Бурлакова стала девятой – её время 10,852 секунды.

Заезды 1/8 плей-офф пройдут в 17:41 по московскому времени.

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