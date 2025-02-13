Подготовку мероприятий в честь 80-летия Победы обсудили в Локнянском округе

17:41, 13 февраля 2025, ПАИ

Первое заседание организационного комитета Победы состоялось в Локнянском муниципальном округе сегодня, 13 февраля. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале.

На повестке дня был план по подготовке и проведению мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках обсуждения коснулись тем благоустройства воинских захоронений, организации митингов, памятных акций и торжественных мероприятий. «Важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о подвиге героев, внесших неоценимый вклад в Победу», – обратил внимание Иван Белугин.

Кроме того, участники встречи обсудили работу с общественными организациями и волонтерами, а также привлечение молодежи к участию в патриотических проектах.

«Подготовка к юбилейной дате продолжается, и впереди нас ждет большая совместная работа», – заключил глава округа.