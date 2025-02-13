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Общество

Акция в поддержку защитников Отечества «Нашим героям» состоится в Великих Луках 21 февраля

Акция в поддержку защитников Отечества «Нашим героям» состоится в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В рамках акции будет организована работа нескольких площадок. Вузы и сузы Великих Лук представят продукцию, изготавливаемую студентами для участников СВО, будут организованы мастер-классы по изготовлению сухих супов и борщей. Волонтёрское сообщество «Добрые руки Великие Луки» представит великолучанам и гостям города возможность поучаствовать в плетении маскировочных сетей, в изготовлении сухих душей и даже получить навыки оказания первой медицинской помощи в военно-полевых условиях.

Активисты общественного объединения «Волонтёры Победы» в ходе мероприятия изготовят открытки Защитникам Отечества, а городской центр добровольчества планирует организовать мастер-класс по изготовлению окопных свечей.

В ходе мероприятия великолукское отделение «Молодой Гвардии Единой России» проведёт акцию «Поздравь защитника Отечества». Любой желающий сможет направить в зону СВО свои поздравления и пожелания защитникам Отечества, вписав их маркером в специальное поле на подготовленном баннере, который в дальнейшем будет передан в одно из воинских подразделений на передовую.

Также будет работать площадка, организованная АНО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» и военно-патриотический спортивный клуб «Маргелов». На ней будет представлено оборудование: РЭБ, БПЛА, бронежилеты и прочее. В этой зоне проведут мастер-класс по сборке-разборке оружия. Каждый желающий сможет проверить свои навыки обращения с оружием и на площадке Великолукского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Также на протяжении всего мероприятия можно будет оказать материальную поддержку защитникам Отечества. Все вырученные денежные средства будут направлены на приобретение вещей, предметов и оборудования, необходимых великолучанам, в настоящее время принимающим участие в СВО.

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