Кардиолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

09:31, 14 февраля 2025, ПАИ

14 февраля в 14:00 гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб.

Сколько больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями прошли лечение в региональном сосудистом центре в 2024 году? Какие редкие заболевания встречались? Какое новое оборудование поступило? Какими кадрами пополнился центр? Какие подвижки наблюдаются в сосудистом центре в Великих Луках? Что важного планируется сделать в 2025 году? Как понять, что нужно обратиться к кардиологу, что делать при резком скачке давления и можно ли нормализвать давление, не принимая лекарства?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.