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Псковская «Бригантина» стала победителем первенства области по волейболу среди девочек

Псковская «Бригантина» стала победителем первенства Псковской области по волейболу среди девочек до 15 лет. Соревнования прошли в Пскове 11 и 12 февраля, сообщили ПАИ в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях участвовало десять команд. «Воспитанницы спортшколы «Бригантина» показали блестящую игру, уверенно заняв первое место в группе и не оставив никаких шансов соперницам в финале», – сообщили в «Бригантине».

В составе команды-победителя Арина Рюхина, Анна Иванова, Александра Исаева, Валерия Клинова, Дарья Савостина, Варвара Веременко, Алиса Черторогова, Алина Кирюшина, Кристина Байда и Злата Гончарук.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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