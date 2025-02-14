Псковская «Бригантина» стала победителем первенства области по волейболу среди девочек

09:46, 14 февраля 2025, ПАИ

Псковская «Бригантина» стала победителем первенства Псковской области по волейболу среди девочек до 15 лет. Соревнования прошли в Пскове 11 и 12 февраля, сообщили ПАИ в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях участвовало десять команд. «Воспитанницы спортшколы «Бригантина» показали блестящую игру, уверенно заняв первое место в группе и не оставив никаких шансов соперницам в финале», – сообщили в «Бригантине».

В составе команды-победителя Арина Рюхина, Анна Иванова, Александра Исаева, Валерия Клинова, Дарья Савостина, Варвара Веременко, Алиса Черторогова, Алина Кирюшина, Кристина Байда и Злата Гончарук.

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