Псковская «Бригантина» стала победителем первенства области по волейболу среди девочек
Псковская «Бригантина» стала победителем первенства Псковской области по волейболу среди девочек до 15 лет. Соревнования прошли в Пскове 11 и 12 февраля, сообщили ПАИ в спортшколе «Бригантина».
В соревнованиях участвовало десять команд. «Воспитанницы спортшколы «Бригантина» показали блестящую игру, уверенно заняв первое место в группе и не оставив никаких шансов соперницам в финале», – сообщили в «Бригантине».
В составе команды-победителя Арина Рюхина, Анна Иванова, Александра Исаева, Валерия Клинова, Дарья Савостина, Варвара Веременко, Алиса Черторогова, Алина Кирюшина, Кристина Байда и Злата Гончарук.
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Псковская «Бригантина» стала победителем первенства области по волейболу среди девочек
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