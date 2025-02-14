Кардиолог из Пскова рассказала о «красных флагах», свидетельствующих о проблемах с сердцем

14:42, 14 февраля 2025, ПАИ

Кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала о «красных флагах», свидетельствующих о проблемах с сердцем.

«Красный флаг при кардиологических проблемах – невозможность переносить обычную физическую нагрузку. Например, раньше пациент бегал 5 км и чувствовал себя хорошо, а потом появилась одышка и не хватает сил. Это для людей активных. Для простых людей критерием может стать невозможность подняться на пятый этаж без одышки. Если привычная нагрузка стала тяжело даваться, это маркер появившихся проблем», – пояснила Алина Кузуб.

Плохими симптомами также являются давление в середине груди, боль, уходящая в нижнюю челюсть, спину или руку, и ком в горле после небольшой пробежки, к примеру, до автобуса.