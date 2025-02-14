Как понять, что в сосудах есть бляшки, объяснила псковский кардиолог

15:15, 14 февраля 2025, ПАИ

Как понять, что в сосудах есть бляшки, рассказала кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чтобы понять, есть ли у вас бляшки в сосудах, нужно сдать кровь на липидный профиль. Этот анализ покажет количество холестерина в крови. Норма общего холестерина – до 5 ммоль/л, норма триглицеридов – до 2,8-3 ммоль/л, норма липопротеидов низкой плотности – до 3 ммоль/л. Это три самых важных показателя, на которые стоит обращать внимание», – уточнила кардиолог.

Если во время проверки сосудов шеи, ног и сердца бляшки найти не удалось, это означает, что повышенный холестерин можно не снижать. За бляшками в сосудах надо следить периодически, их размер определяется в процентах, от этого зависит схема лечения.

«Но первый этап любого лечения – смена образа жизни, физическая активность и снижение веса, которое влияет напрямую на холестерин. Если смена образа жизни помогла, то таблетки можно будет не пить, но все показатели должен контролировать врач. Но если вам 38-40 лет, то диета, скорее всего, не поможет. А если бляшки уже есть, то врач точно назначит вам статины, и их надо будет принимать постоянно», – пояснила Алина Кузуб.