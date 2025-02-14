Что делать при резком скачке давления, рассказала кардиолог из Псковской облбольницы

16:06, 14 февраля 2025, ПАИ

Что делать при резком скачке давления, если гипертонической болезни нет и это произошло впервые, рассказала кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Медик посоветовала успокоиться, попытаться расслабиться и опустить ноги в горячую воду.

«Икроножные мышцы довольно крупные – настоящее депо крови, а горячая вода расслабит сосуды и большой объем крови окажется внизу, а давление понизится. Ещё поможет неспешная прогулка на свежем воздухе. Она же поможет снизить уровень сахара в крови. Эти советы подойдут для тех, у кого нет гипертонии и сахарного диабета, то есть для условно здоровых людей», – уточнила Алина Кузуб.

Врач порекомендовала лишний раз не подсаливать пищу, так как соль может спровоцировать повышение давления.