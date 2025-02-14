Сезон аллергии в Псковской области может начаться раньше обычного

16:25, 14 февраля 2025, ПАИ

Сезон аллергии в Псковской области может начаться раньше обычного из-за изменчивой погоды. Об этом сообщила главный внештатный аллерголог-иммунолог регионального комитета по здравоохранению Анастасия Кирильчик в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Начало сезона аллергии будет связано с фактическим началом цветения растений. В условиях нестабильной, изменчивой и даже тёплой зимы, когда значительно раньше времени зацветают некоторые цветы или выходят из спячки представители животного мира, конечно, можно ожидать раннюю весну. За тёплыми днями, даже не по сезону, будет просыпаться флора, и аллергия не заставит себя ждать. Будем ориентироваться на природу», – отметила она.

Традиционно проявления аллергии в регионе связаны с пылением берёзы и орешника в конце марта и начале апреля.

Анастасия Кирильчик подчеркнула, что в настоящее время преимущественно наблюдается аллергия, вызываемая аллергенами ближайшей среды (пища, пыль, домашние животные и другие), а также внутренними процессами организма человека, как, например, различные болезни.