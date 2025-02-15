Псковичей приглашают принять участие во всероссийском онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»

12:19, 15 февраля 2025, ПАИ

Фонд «Защитники Отечества» приглашает жителей Псковской области принять участие во всероссийском онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы», сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Для участия необходимо опубликовать на странице «ВКонтакте» публикацию с историей о женщинах-героинях семьи. В ней можно разместить архивные снимки, видео, рисунки, цитаты и другое. В конце поста необходимо указать хештег #ПодвигЖенщинПобеды.

Лучшие материалы будут размещены на выставке в Москве, приуроченной ко Дню Победы. Марафон продлится до 15 апреля.

Организаторы онлайн-марафона – фонд «Защитники Отечества», национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Совет Евразийского женского форума.