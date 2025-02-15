Медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану труда из Красногородского округа
Юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вручили Надежде Ивановне Федотовой из Красногородского муниципального округа сегодня, 15 февраля. Об этом пишет газета «Заря».
15 февраля ветеран труда, труженик тыла Надежда Федотова отмечает 93-й день рождения. Поздравить её, а также вручить юбилейную медаль, выпущенную к 80-летию Победы, приехали глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, заместитель главы по социальной работе Виктория Бойкова и начальник городского территориального отдела Людмила Васильева.
Надежда Федотова родилась в деревне Рогаткино в многодетной семье. Она хорошо помнит военные годы: «В 1941-м немцы к нам пришли, грохотало по Крестам всё. Когда наш район от немцев освобождали, фашисты как пришли со стороны Латвии, так и ушли туда. Когда советские войска выгоняли немцев из наших деревень, мы все ушли в лес. Коровы у нас в лесу были привязаны, там мы их и доили, и молоко пили. Мужчины когда прознали, что деревню очистили от немцев, тогда мы вернулись. Я шла с коровой и плакала: боялась, что наш дом сожгли, потому что в Александрово и жгли деревню, и пожары там были».
Труженица тыла всю жизнь прожила в деревне, честно трудилась на родной земле.
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