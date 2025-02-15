Медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану труда из Красногородского округа

15:36, 15 февраля 2025, ПАИ

Юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» вручили Надежде Ивановне Федотовой из Красногородского муниципального округа сегодня, 15 февраля. Об этом пишет газета «Заря».

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15 февраля ветеран труда, труженик тыла Надежда Федотова отмечает 93-й день рождения. Поздравить её, а также вручить юбилейную медаль, выпущенную к 80-летию Победы, приехали глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, заместитель главы по социальной работе Виктория Бойкова и начальник городского территориального отдела Людмила Васильева.

Надежда Федотова родилась в деревне Рогаткино в многодетной семье. Она хорошо помнит военные годы: «В 1941-м немцы к нам пришли, грохотало по Крестам всё. Когда наш район от немцев освобождали, фашисты как пришли со стороны Латвии, так и ушли туда. Когда советские войска выгоняли немцев из наших деревень, мы все ушли в лес. Коровы у нас в лесу были привязаны, там мы их и доили, и молоко пили. Мужчины когда прознали, что деревню очистили от немцев, тогда мы вернулись. Я шла с коровой и плакала: боялась, что наш дом сожгли, потому что в Александрово и жгли деревню, и пожары там были».

Труженица тыла всю жизнь прожила в деревне, честно трудилась на родной земле.