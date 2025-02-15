Почему игра с палкой может быть опасна для собаки, объяснил кинолог
Почему игра с палкой может быть опасна для собаки, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом пишут «Известия».
«Популярная игра в палку может стать причиной отравления, аллергии и травм. Если палку, которую вы нашли на улице, грызли до этого другие животные или на ней есть вредные вещества, питомец может подхватить инфекцию или отравиться», – пояснил эксперт.
Кроме того, в время жевания собака может посадить занозы в пасть и морду, что может привести к воспалению и развитию инфекции. Также разгрызенные кусочки палки могут остаться в желудке, вызывая у собаки рвоту, расстройство желудка, гастрит или в худшем случае закупорку кишечника.
Если же палка несоразмерзна пасти собаки, то, по словам кинолога, это может травмировать животному челюсть.
Также во время игры питомец может травмироваться, зацепив палкой какой-либо другой предмет.
На лежавшей на земле палке, помимо прочего, могут остаться реагенты, автомобильные жидкости или средства для обработки газонов. Кроме того, палку могли жевать грызуны или бездомные животные.
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