Движение заблокировано на круговом перекрёстке улиц Труда и Леона Поземского в Пскове из-за ДТП
Движение заблокировано на перекрёстке с круговым движением на улицах Труда и Леона Поземского в Пскове из-за ДТП, передаёт корреспондент ПАИ.
Из-за ДТП движение с улицы Леона Поземского в сторону улицы Труда на одной полосе полностью заблокировано.
Сообщается также, что из-за этого минимум три автобуса не могут проехать круг. Часть автомобилей вынуждены двигаться по встречной полосе.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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