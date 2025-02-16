Движение заблокировано на круговом перекрёстке улиц Труда и Леона Поземского в Пскове из-за ДТП

16:44, 16 февраля 2025, ПАИ

Движение заблокировано на перекрёстке с круговым движением на улицах Труда и Леона Поземского в Пскове из-за ДТП, передаёт корреспондент ПАИ.

Из-за ДТП движение с улицы Леона Поземского в сторону улицы Труда на одной полосе полностью заблокировано.

Сообщается также, что из-за этого минимум три автобуса не могут проехать круг. Часть автомобилей вынуждены двигаться по встречной полосе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.