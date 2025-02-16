Неинфекционные и очень опасные: о болезнях образа жизни – в интервью с врачами-специалистами

18:08, 16 февраля 2025, ПАИ

Что провоцирует инфаркт, инсульт и рак? Когда подкашиваются ножки у организма? Почему детям не нужно освобождение от физкультуры? Как убедить людей в важности диспансеризации? На все острые вопросы ответили главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева и главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Урон размером в миллиард

– Какие заболевания относятся к неинфекционным и почему важно о них знать?

Мария Отраднова (М. О.): Хронические заболевания, которые не передаются от человека к человеку, основными факторами развития которых являются неправильный образ жизни и вредные привычки. Это болезни системы кровообращения и органов дыхания, сахарный диабет, онкология.

– Какова ситуация в Псковской области?

М. О.: Есть небольшая положительная динамика в сфере онкологии, но в среднем цифры заболеваемости и в России, и на Псковщине высокие. Лидируют у нас сердечно-сосудистые заболевания, в том числе по смертности. Пугает тенденция роста диабета второго типа у людей до 35 лет.

Екатерина Астафьева (Е. А.): Это социально значимые заболевания, которые приводят к инвалидности и ухудшают качество жизни. Государство несёт большие финансовые затраты на их лечение.

М. О.: В России средний экономический урон от неинфекционных заболеваний (лечение, больничные, людские потери) составляет около миллиарда рублей в год. И последствия значительные: люди трудоспособного возраста выпадают из социальной жизни, потому что не могут работать по состоянию здоровья. Инфаркт у молодых мужчин чаще приводит к тяжёлым последствиям, чем у пожилых. И онкология у молодых протекает более агрессивно, чем в пожилом возрасте. Поэтому очень важна профилактика.

Да здравствует режим!

– Что самое главное в профилактике неинфекционных заболеваний?

Е. А.: Режим труда и отдыха. Сейчас рабочий день чаще всего ненормированный, и это тяжёло сказывается на организме, живущем по своим биоритмам. Нарушение биоритмов отрицательно влияет на общее самочувствие, здоровье и иммунитет. Статистика поликлиник показывает очень много обращений по поводу бессонницы, нарушения сна: человек недосыпает, но при этом не может заснуть.

М. О.: Человек может работать 24/7 весьма ограниченное время. Он либо прекращает работать в таком темпе, либо уходит в болезнь и тоже не трудится – из-за того, что у его организма просто уже подкосились ножки, истощились все силы.

– Спать нужно восемь часов?

Е. А.: Это усреднённая цифра. Кому-то достаточно шести часов, а кому-то на восстановление требуется десять.

М. О.: Сон должен быть полноценным, не под телевизор или музыку. Последние зарубежные исследования говорят, что у большинства людей проблемы со сном начались после того, как они стали использовать для засыпания аудиокниги или музыку в наушниках. Сон становится разорванным, неглубоким, и даже за 10 часов человек не отдохнёт. Засыпать необходимо без телефона, без наушников, при задёрнутых занавесках и в полной тишине.

Ночной дожор

– Насколько важен режим питания?

М. О.: Расстройства пищевого поведения ведёт к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и желудочных заболеваний. Обычно стресс заедают сладким, хотя необязательно. Я была в шоке, увидев, что в 11 вечера очередь за гамбургерами была больше, чем днём. Причём народ брал не по одной штуке, а пакетами.

Е. А.: Всё из-за отсутствия режима. С утра организм ещё не успевает проснуться, а уже нужно трудиться, и люди не завтракают. В течение дня будет не совсем здоровый перекус, а уже в конце дня начинается «ночной дожор».

М. О.: И всё идёт вперемешку: колбаса, потом конфеты, сверху капуста квашеная, затем булочка с молочком.

Е. А.: Даже если вечером питаться правильно, вес будет расти из-за изменения гормональной реакции организма. Если в течение дня человек не принимает никакой пищи или ест беспорядочно, организм воспринимает это как «мы, наверное, голодаем» и начинает даже полезное питание откладывать на бока. То же самое происходит при голодных диетах, отсюда же появляются проблемы анорексии, когда люди прекращают есть вообще из-за того, что вроде бы всё полезное, но оно почему-то откладывается. Поэтому важны не только продукты, но и оптимальный режим питания – завтрак, обед, ужин и два перекуса. Пациентам с сахарным диабетом углеводы показаны до 12 часов дня, остальным можно до двух часов. И углеводы – это не только печенька, булочка, конфетка. Это крупы, макароны и некоторые овощи, которые мы регулярно едим, к примеру свёкла, картофель.

Вес не взять – отдать

– С этого года в России действует федеральная программа борьбы с лишним весом.

М. О.: В области будут работать школы питания для пациентов, страдающих неинфекционными заболеваниями. Такая школа уже действует для больных сахарным диабетом. Мы очень надеемся, что информации о правильном питании станет больше, люди применят эти знания в жизни. В меню псковских кафе уже указывают состав и калорийность блюд. Было бы здорово, если бы наш общепит присоединился к этой программе.

– Где будет работать школа правильного питания?

М. О.: Должна быть в каждой поликлинике. Раньше неоднократно пытались организовывать такие школы, но когда нет ответа населения, мы бессильны. Допустим, даём информацию, что у нас есть школа борьбы с гипертензией: приходите, пожалуйста, с вами позанимается психолог, врач-кардиолог. Но людей нет, хотя у тех, кто находится в группе риска, школа может радикально изменить жизненный прогноз в лучшую сторону.

– Когда говорят обратить внимание на питание, то кажется, что речь пойдёт об ограничениях.

М. О.: Правильное питание – это вообще никак не про ограничения. Это очень разнообразное меню, о чём много дельной и толковой информации на сайте Минздрава takzdorovo.ru. Через год специалист по правильному питанию окончит обучение и придёт работать в наш центр, и мы сможем заняться этим вопросом вплотную.

Занимайтесь без фанатизма

– Ещё важен режим физической активности, на что у людей после работы не хватает ни сил, ни времени.

Е. А.: Ходите пешком. Наш город становится всё краше, есть замечательные маршруты с определённым километражем, можно с удовольствием пройтись, сменить умственную нагрузку на физическую. Физические нагрузки должны быть соразмерны состоянию организма. Нельзя 30 лет и три года отлежать на печке, а потом слезть и начать тягать штангу. Всё следует внедрять постепенно и с нарастанием интенсивности, иначе упражнения нанесут больше вреда, чем пользы, особенно после болезни.

– Что скажете об освобождениях от физкультуры?

Е. А.: Этого всё-таки не требуется, хотя очень часто детей освобождают на две недели. В здравоохранении есть такое понятие, как ранняя реабилитация, которая начинается уже с острого периода заболевания. Так что восстанавливаться нужно уже в период болезни, а не давать, отлежав ещё две недели, и так ослабленному организму максимальную нагрузку. Начните с лёгких кардиоупражнений. Вообще, сейчас дела с реабилитацией обстоят гораздо лучше: все поликлиники города и больницы области оснащены специальным оборудованием с упором на пациентов, перенёсших хронические неинфекционные заболевания типа инфаркта или инсульта.

Спасение на букву «д»

– Какое место в профилактике занимает диспансеризация?

М. О.: Это отличный метод избежать больших последствий при основных видах неинфекционных заболеваний и единственный действенный способ выявить их либо факторы риска. В 2024 году в области прошли диспансеризацию 150 тысяч 806 человек. Злокачественные заболевания выявлены у 2 750 человек, у 40 процентов из них – первую-вторую стадии. Если бы эти люди не пришли, болезнь могла стать запущенной, а при начальных стадиях возможно даже излечение, а не просто длительная ремиссия. Выявили 10,5 тысячи человек с сахарным диабетом второго типа: люди не знали, что больны. Болезни системы кровообращения нашли у 86,5 тысячи человек, гипертонию – у 55 тысяч. Также выявлено 6,5 тысячи заболеваний органов дыхания. Если всё подытожить, то из 150 тысяч пришедших на диспансеризацию имели первую группу здоровья, то есть были абсолютно здоровыми, только 23 тысячи человек.

Каждый год мы выявляем всё больше заболеваний благодаря новым методам исследования, новому оборудованию и новым специалистам. Так что диспансеризация очень нужна. Она даёт хорошие показатели выявляемости заболеваний, и этого не стоит пугаться, ведь чем раньше обнаружим болезнь, тем быстрее начнётся лечение и улучшится качество жизни. К примеру, у нас высокий процент ректального рака, который на первой стадии прекрасно лечится, а анализ на скрытую кровь есть в диспансеризации. То же касается рака молочной железы. Если женщина регулярно проходит томографию или УЗИ молочной железы, есть шанс поймать рак на первой стадии, когда он практически излечим без радикального вмешательства.

– Будут ли новые программы борьбы за здоровье?

Е. А.: В рамках национальных проектов в этом году уделяется большое внимание долголетию. Поставлена задача к 2030 году довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет, сейчас это 73 года.

Племя молодое, нездоровое

– Неинфекционные заболевания молодеют?

М. О.: Очень. Мы работаем с подростками, страдающими избыточным весом, у десятиклассников уже есть изменения внутренних органов из-за избыточной массы тела, и, вероятнее всего, в будущем их ждёт повышенный холестерин. Им уже в школьные годы нужно налаживать режим питания, режим дня и обязательно физических нагрузок. Но у большинства освобождение от физкультуры. Родители выбивают, чтобы, не дай бог, их ребёнок на физкультуре лишний раз не побегал. А у него уже потенциальные риски сахарного диабета и повышенное давление. Сейчас избыточный вес – общемировая проблема. Поэтому во многих школах в России и за рубежом вводят контроль за питанием, в школах не продают фастфуд, и рядом со школами запрещены точки быстрого питания. Мы тоже включены в работу с питанием школьников.

– Кто чаще страдает от гипертензии?

М. О.: Молодые мужчины и мальчики. Девушки чаще следят за фигурой, не переедают и не едят что попало, и мамы больше контролируют питание девочек. Все проблемы и все полезные привычки формируются в детстве. А когда у ребёнка вырабатываются привычки полезного питания, за ним следует и вся семья.

Проблемы поколений

– На что ещё следует обратить внимание при профилактике неинфекционных заболеваний?

Е. А.: На наследственность. К сожалению, предрасположенность к этим заболеваниям передаётся нам чаще всего через поколение, то есть от бабушки и дедушки. Поэтому следует поинтересоваться хроническими неинфекционными болезнями, которыми они страдали. Например, часто по мужской линии может передаваться онкологическое заболевание, а если это близкие родственники, то и в каждом поколении есть предрасположенность к определённой форме рака. И если человек знает, что у его родственников были сахарный диабет, инфаркт, инсульт, онкология, то это звоночек: нужно о себе позаботиться и регулярно проверять здоровье. Благо сейчас есть куча возможностей не только в системе ОМС, частные клиники тоже подключились к профилактике.

М. О.: Есть наследственные формы рака – желудка, молочной железы, которые бывают в каждом поколении. В таком случае проводится обследование членов семьи, и если есть предрасположенность, даже удаляют желудок превентивно, потому что тогда человек лишается возможности заболеть. Нет желудка – нет, соответственно, и опухоли.

Наука сильно продвинулась вперёд. Сейчас делают анализы на конкретный вид рака или генетическое исследование опухоли, которое может сказать, будет ли у ваших родственников такая форма и с чем это связано. Эти анализы, конечно, платные и дорогостоящие, но тем не менее существует большой выбор таких исследований. Есть анализы, по которым можно предугадать, будет ли у вас инфаркт. В основном такие сложные исследования проводят в Москве и Санкт-Петербурге, но кое-какие возможны и в псковских частных лабораториях.

Важно знать

– Какие основные показатели своего здоровья должен знать каждый человек?

М. О.: Артериальное давление, уровень сахара в крови, уровень холестерина, вес.

Е. А.: Важны также данные флюорографии, результаты осмотра гинеколога для женщин и уролога для мужчин. Тем более что сейчас в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья всё это доступно и бесплатно, а при выявленных отклонениях назначают второй этап обследования и затем лечения. Поэтому диспансеризация очень нужна, и с каждым годом её должно проходить всё больше людей. Хочу обратить внимание жителей юга области: многие не знают, что в Великих Луках тоже можно пройти диспансеризацию в полном объёме. И выездные мероприятия также возможны.

И напомню: для диспансеризации по законодательству выделен один день, и работодатель обязан отпустить своего сотрудника. Поэтому отговорки «у меня работа» не проходят. Право на заботу о своём здоровье есть у каждого, а у работодателей – возможность заказать выездную диспансеризацию.