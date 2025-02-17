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Общество

Кадетов чествуют в России 17 февраля

День кадета празднуют в России сегодня, 17 февраля.

В этот день (по старому стилю) в 1732 году российская императрица Анна Иоанновна утвердила план генерал-фельдмаршала Миниха по организации «Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге. С этого момента начинается история кадетских корпусов в России, и 17 февраля считается Днём российского кадета.

Однако существует и альтернативная дата для празднования — 14 января. В этот день в 1701 году по указу Петра I в Москве была основана «Школа навигацких и математических наук», предназначенная для обучения молодых дворян морским наукам, ставшая предшественницей Морского кадетского корпуса. Тем не менее наиболее распространенной считается дата 17 февраля.

Кадетский корпус представляет собой военно-учебное заведение с полным пансионом, целью которого является подготовка молодежи к военной карьере. Его исторические корни восходят к Пруссии, где в 1653 году великий курфюрст основал школу для подготовки детей дворян к воинской службе. Позже, в 1715 году, король Фридрих Вильгельм I сформировал роту кадет.

В настоящее время в России активно возрождается кадетское образование: появляются и действуют кадетские училища, корпуса, школы и классы при различных ведомствах, таких как Минобороны, МЧС, МВД и СК. Обучение проходит не только для мальчиков, но и для девочек. Несмотря на высокий конкурс во многие кадетские училища, число желающих учиться в них продолжает расти с каждым днем.

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