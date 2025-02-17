21 птицу и 15 кроликов спасли при пожаре в Псковском районе

10:41, 17 февраля 2025, ПАИ

Жилой дом, три хозяйственные постройки, 21 птицу и 15 кроликов спасли при пожаре на улице Мирной в деревне Портянниково Псковского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл вечером 16 февраля. В хозяйственной постройке площадью 36 квадратных метров огонь повредил кровлю по всей площади. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили его распространения. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.