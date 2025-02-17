Псковичи стали призёрами чемпионата и первенства России по джиу-джитсу

12:39, 17 февраля 2025, ПАИ

Псковичи стали призёрами чемпионата и первенства России по джиу-джитсу, которые прошли в Санкт-Петербурге с 13 по 16 февраля. Об этом сообщается в группе академии Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Фото: группа академии Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа академии Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа академии Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа академии Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа академии Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа академии Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте»











В возрастной группе среди юниорок до 18 лет серебро на счету Варвары Холодовой в весе до 70 килограммов и Ксении Изотовой в весовой категории до 48 килограммов. Также в рамках чемпионата бронзовым призёром в весовой категории свыше 70 килограммов стала Анна Шумейко.

Все псковички по итогам турнира будут включены в состав сборной страны на 2025 год и будут готовиться к первенству и чемпионату мира. Тренируют спортсменок Фёдор Шумейко и Антон Ребезов.

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