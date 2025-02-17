Газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова
Внутрипоселковый газопровод для догазификации домовладений в южной части Пскова ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.
С жителями района заключили 41 договор для подключения к новым сетям в рамках догазификации, первые домовладения уже подключили к сетевому топливу.
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