Газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова

13:07, 17 февраля 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод для догазификации домовладений в южной части Пскова ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

С жителями района заключили 41 договор для подключения к новым сетям в рамках догазификации, первые домовладения уже подключили к сетевому топливу.