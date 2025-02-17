Печорский производитель керамики задолжал работникам почти 13 млн рублей

15:18, 17 февраля 2025, ПАИ

Печорский производитель керамики ООО «Ресурскапитал» задолжал работникам почти 13 млн рублей. Работники компании пожаловались на несвоевременную выплату заработной платы. Государственная инспекция труда в Псковской области восстановила их трудовые права, сообщили ПАИ в ведомстве.

В декабре 2024 года имелась задолженность по заработной плате перед 635 работниками в размере 12 926 862 рублей.

На момент проведения совместной с прокуратурой проверки по обращению задолженность по заработной плате работодателем погашена, но денежная компенсация за задержку выплаты не начислялась и не выплачивалась. Работодателю выдано предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.