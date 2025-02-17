Печорский производитель керамики задолжал работникам почти 13 млн рублей
Печорский производитель керамики ООО «Ресурскапитал» задолжал работникам почти 13 млн рублей. Работники компании пожаловались на несвоевременную выплату заработной платы. Государственная инспекция труда в Псковской области восстановила их трудовые права, сообщили ПАИ в ведомстве.
В декабре 2024 года имелась задолженность по заработной плате перед 635 работниками в размере 12 926 862 рублей.
На момент проведения совместной с прокуратурой проверки по обращению задолженность по заработной плате работодателем погашена, но денежная компенсация за задержку выплаты не начислялась и не выплачивалась. Работодателю выдано предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.
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