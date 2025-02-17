Михаил Ведерников принял участие в итоговой коллегии Минэкономразвития

16:12, 17 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в итоговой коллегии Минэкономразвития. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак и глава Минэкономразвития Максим Решетников подвели итоги деятельности министерства за 2024 год и наметили задачи на этот год.

По итогам прошлого года экономика России показала высокие темпы развития – 4,1%, обратил внимание губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников назвал точки роста. В частности, это касается инвестиций. Президент поручил нарастить их темпы на 60 % к 2030 году. Также особое внимание уделят развитию регионов и рынка труда. Новый федеральный проект поможет повысить производительность труда, отметил глава региона. В том числе имеет место и технологическое развитие, а также снятие инфраструктурных ограничений.

«Правительство Псковской области активно взаимодействует с Минэкономразвития. Планируем и дальше совместно работать по федеральным проектам в сфере малого и среднего предпринимательства, производительности труда, туризма, повышения инвестиционной привлекательности региона, развития особой экономической зоны, а также продолжим реализацию ИПСЭР на 2025–2030 годы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил федеральных коллег за внимание и поддержку Псковской области.