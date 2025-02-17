Великолукский педагог приняла участие в заседании Всероссийского родительского комитета
Социальный педагог великолукской средней школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Елена Пименова приняла участие в заседании Всероссийского родительского комитета в центре знаний «Машук» в Пятигорске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
К мероприятию присоединились 140 родителей и представителей учебных заведений из 77 регионов России. На заседании выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Участники программы познакомились с современными инструментами и методиками работы с молодёжью.
Вместе с этим на заседании обсудили новейшие практики проектов-победителей первого сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Кроме того, были вынесены на обсуждение возможности для участников второго сезона.
Отметим, что приём заявок на второй сезон конкурса продолжается. Планируется наградить в четыре раза больше родительских комитетов. На реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте «Знание. Родители» до 11 марта.
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