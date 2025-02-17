Пушкиногорцев и гостей района приглашают на мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

23:20, 17 февраля 2025, ПАИ

В преддверии Дня защитника Отечества в Пушкиногорском районе проведут ряд торжественных мероприятий, акций и концертных выступлений. Некоторые из них перечислила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пригласив жителей и гостей муниципалитета на праздничные мероприятия.

21 февраля в 11:00 состоится митинг в деревне Каврино. Этот год юбилейный для этого братского захоронения: оно образовано ровно 70 лет назад, в 1955 году, пояснила Оксана Филиппова.

22 февраля в 14:00 пройдёт концерт с участием солистов и творческих коллективов из Пушкинских Гор и Новоржева.

23 февраля в 12:00 всех желающих приглашают на митинг на центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах.

«Приглашаем всех желающих принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества, в возложении цветов и венков к воинским захоронениям», – добавила Оксана Филиппова.