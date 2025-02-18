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День органов внутренних дел на транспорте отмечается в России

18 февраля в России отмечают День органов внутренних дел на транспорте, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Изначально этот профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации (Главное управление на транспорте), отмечался неофициально и назывался День образования транспортной полиции.

Историю основания и развития этой службы традиционно связывают с началом строительства в России железных дорог. Уже в XIX веке ее охраняли жандармы, а после революции 1917 года вопрос охраны встал еще острее. Эти задачи легли на плечи сотрудников милиции, которые следили за порядком не только на железной дороге и станциях, но и в городах. В то же время увеличение количества перевозок людей и грузов заставило советскую власть обратить на проблему охраны железных дорог более пристальное внимание.

В связи с чем 18 февраля 1919 года был подписан декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Этот декрет можно назвать первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. И хотя изначально транспортная милиция создавалась для охраны железных дорог, но корректировки в структуру службы вносила сама жизнь, и со временем она сформировалась в крепкую федеральную структуру.

Нужно подчеркнуть, что с самого начала своего существования это подразделение МВД имело в государстве особый статус – ведь его специалистам была доверена работа по обеспечению и охране правопорядка на водных, сухопутных и воздушных магистралях страны.

Ведь транспортный комплекс России – чрезвычайно важный и сложный механизм, требующий повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. В оперативном обслуживании транспортной полиции тысячи километров железнодорожного полотна и водной глади, сотни вокзалов и грузовых станций, аэропорты и речные порты, расположенные во всех субъектах РФ.

Сегодня основными задачами сотрудников Главного управления на транспорте МВД являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном.

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