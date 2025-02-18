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509 коробок «Оземпика» попытался переправить через границу Псковской области и Латвии водитель автобуса

509 коробок «Оземпика» попытался переправить через границу водитель рейсового автобуса, следовавшего из Латвии в Россию через пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области.

Здесь и далее фото СЗТУ

Водитель не подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар и скрыл от таможенников его наличие. При досмотре автобуса в техническом отделении таможенники обнаружили 509 коробок с лекарственным препаратом «Оземпик». Общий вес упаковок с различной дозировкой составил 55 килограммов.

«Водитель, гражданин Латвии, пояснил, что лекарства ему передали в Риге, и он должен был доставить их получателю в Москву за вознаграждение. Он знал, что сокрытие товара от контролирующих органов является противоправным действием. Однако соблазн подзаработать оказался сильнее здравого смысла», – отметил начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Пономаренко.

Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза, влечет административную ответственность по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде наложения штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

Добавим, что в последнее время препарат «Оземпик», который предназначен для лечения сахарного диабета второго типа, используется ещё и как средство для быстрого снижения массы тела, поэтому лекарство стало особенно популярно среди женщин, желающих похудеть.

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