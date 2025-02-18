О развитии нацпарка «Себежский» поговорят на «Серебряном дожде»

13:56, 18 февраля 2025, ПАИ

Директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 февраля.

Ведущий программы Александр Машкарин обсудит с директором нацпарка итоги 2024 года, перспективы и задачи на 2025 год, новые проекты национального парка и его издательские проекты. Кроме того, обсудят и то, как обитатели нацпарка переживают тёплую зиму.

Программа начнется в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».