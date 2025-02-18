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Общество

Собранные в Псковской области монеты станут частью памятника героям Великой Отечественной войны

Монеты, собранные музеями Псковской области, станут частью памятника героям Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в Музее Победы.

Фото: Музей Победы

23 февраля в Музее Победы состоится торжественная передача монет для создания памятника героям Великой Отечественной войны. Монеты собирали в Псковском музее-заповеднике и в краеведческом музее Великих Лук в рамках всенародной акции «Живая память благодарных поколений». Это совместная акция России и Белоруссии, приуроченная к 80-летию Победы.

Во время акции удалось собрать больше тонны монет. Их прислали из 55 регионов России. Из сплава собранных монет будет создан памятник, посвященный героизму советского солдата во время Великой Отечественной войны.

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