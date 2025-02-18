Фестиваль печёной картошки вновь пройдёт в Себежском районе
Фестиваль печёной картошки «Дрова наши, картошка ваша!» вновь пройдёт в национальном парке «Себежский» в этом году. Об этом сообщила директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.
«С большим энтузиазмом люди поддержали нашу инициативу международного фестиваля картошки, который мы проводили в сентябре в прошлом году в музее дров. И мы его проводили в первую очередь для местных жителей Себежского района и сопредельных территорий Белоруссии», – отметила гостья студии.
В этом году учтут все недочеты прошлогоднего мероприятия для того, чтобы событие прошло успешно, добавила она.
«Фестиваль печеной картошки будет обязательно. Будет конкурс рецептов, и я думаю, что и местным жителям он понравится», – заключила Надежда Подоплёкина.
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