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Общество

Фестиваль печёной картошки вновь пройдёт в Себежском районе

Фестиваль печёной картошки «Дрова наши, картошка ваша!» вновь пройдёт в национальном парке «Себежский» в этом году. Об этом сообщила директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

Надежда Подоплёкина. Фото: ПАИ

«С большим энтузиазмом люди поддержали нашу инициативу международного фестиваля картошки, который мы проводили в сентябре в прошлом году в музее дров. И мы его проводили в первую очередь для местных жителей Себежского района и сопредельных территорий Белоруссии», – отметила гостья студии.

В этом году учтут все недочеты прошлогоднего мероприятия для того, чтобы событие прошло успешно, добавила она.

«Фестиваль печеной картошки будет обязательно. Будет конкурс рецептов, и я думаю, что и местным жителям он понравится», – заключила Надежда Подоплёкина.

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