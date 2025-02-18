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Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы

Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» от сотрудников Государственного пограничного комитета Белоруссии коллегам из пограничной службы ФСБ России в Псковской области состоялась на Кургане Дружбы. Об этом пишет районная газета «Призыв».

  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»
  • Церемония передачи символа «Эстафеты Победы» состоялась на Кургане Дружбы
    Фото: газета «Призыв»

В событии поучаствовали представители органов власти и пограничных ведомств обеих стран, а также военный оркестр белорусских стражей рубежей, православное духовенство, ветераны, члены военно-патриотического движения «Юные друзья пограничников» Идрицкой школы.

«Огромная благодарность от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку и реализацию такой уникальной традиции. Мы отмечаем практически 90 лет со дня её реализации. Сегодня нам есть о чём задуматься. Эта традиция во имя памяти наших поколений, традиция Победы наших поколений, традиция сохранения жизни на земле, развития наших государств. С тех пор пограничники регулярно организовывают масштабные акции, каждая из которых посвящена важным историческим датам», – отметила в своём выступлении первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Вдоль внешних рубежей СНГ по территории Белоруссии символ «Эстафеты Победы» уже преодолел 3,5 тысячи километров за 17 дней. Он побывал на заставах на границе с Украиной, Польшей и Латвией, а также пролетел над Брестом.

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