Патриотические мероприятия по всей Псковской области проводят волонтёры Победы

17:30, 18 февраля 2025, ПАИ

Волонтёры центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы организуют патриотические мероприятия в муниципалитетах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по молодёжной политике.



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области











На прошлой неделе ко Дню российской науки в Бежаницах волонтёры провели интеллектуальную игру «Наука», а в Великих Луках для школьников был организован исторический квиз.

В Красногородске волонтёры Победы провели всероссийский исторический квест «Дети Победы» и урок мужества «Асы Великой Отечественной войны» для старшеклассников в Усвятах. Волонтёры Победы рассказали, как в период Великой Отечественной войны развивалась авиация. Школьники узнали о боевом пути знаменитых лётчиков.

Вместе с этим во многих муниципалитетах региона прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню вывода войск из Афганистана. Волонтёры Победы провели всероссийскую акцию «Герои Афганской войны». Совместно с сотрудниками культуры они распространяли информационные листовки. На каждой листовке был QR-код, перейдя по которому можно было принять участие в блиц-викторине на тему истории войны в Афганистане.