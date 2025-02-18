Надежда Подоплёкина: В нацпарке «Себежский» посчитано каждое дерево

15:40, 18 февраля 2025, ПАИ

В национальном парке «Себежский» посчитано каждое дерево, заявила директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

«Деревья тоже все посчитаны. Сколько берез, сколько сосен. Это действительно системная работа. И всё, что входит в лесничество национального парка «Себежский», есть лесоустроительные работы. В прошлом году как раз огромную работу мы проделали по обновлению всей документации и проекта освоения лесов», – отметила Надежда Подоплёкина.

Каждое дерево проверяется, а также выявляются те, которые болеют, уточнила она. «И, соответственно, дальше мы проводим лесооздоровительные мероприятия. Эта работа идёт полным ходом. Конечно же, все это касается и биоразнообразия в том числе. Ежегодно мы проводим зимние маршрутные учёты и считаем следы», – обратила внимание гостья студии.