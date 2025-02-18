Стало известно, сколько медведей обитает в нацпарке «Себежский»

15:47, 18 февраля 2025, ПАИ

Сколько медведей обитает в национальном парке «Себежский», рассказала директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

«По заказнику в прошлом году у нас было 16 особей. Но мы в заказнике в первый раз в прошлом году проводили подсчёт медведей как раз-таки в связи с обращениями граждан», – отметила Надежда Подоплёкина.

В национальном парке же медведей около 12, добавила она.