Стало известно, сколько медведей обитает в нацпарке «Себежский»
Сколько медведей обитает в национальном парке «Себежский», рассказала директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.
«По заказнику в прошлом году у нас было 16 особей. Но мы в заказнике в первый раз в прошлом году проводили подсчёт медведей как раз-таки в связи с обращениями граждан», – отметила Надежда Подоплёкина.
В национальном парке же медведей около 12, добавила она.
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