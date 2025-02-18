Международный маршрут «Природа памяти, память природы» создадут в Себежском районе

17:19, 18 февраля 2025, ПАИ

Международный историко-патриотический маршрут «Природа памяти, память природы» к 80-летию Победы появится в нацпарке «Себежский» в рамках проекта с Белоруссией. Об этом сообщила директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

«Основные силы и финансы будут направлены на создание новой инфраструктуры в Себежском районе. Они будут посвящены юбилею Великой Победы. В рамках нашего международного сотрудничества с Белоруссией будет открыт международный историко-патриотический маршрут», – сказала Надежда Подоплёкина.

Точки появятся на территории Белоруссии – там их будет 20, а в Себежском районе – 13.

«В этом году в Себежском районе мы планируем презентовать четыре ключевые точки этого маршрута. Первая будет располагаться на Кургане Дружбы. Там появится не просто карта-схема, а макет этого маршрута, где будут обозначены все точки с координатами, условно небольшая уличная экспозиция «Край партизанской славы», – отметила гостья студии.

Еще точка появятся в деревне Дедино, где есть дот. А ещё одна уличная экспозиция будет посвящена сожжённым деревням.

Маршрут будет рассчитан на вело- или автотуристов.