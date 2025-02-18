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Происшествия

Внедорожник сбил женщину в центре Пскова

Внедорожник сбил 52-летнюю женщину у дома № 1 на площади Ленина в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП на площади Ленина в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП на площади Ленина в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП на площади Ленина в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • ДТП на площади Ленина в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение. На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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