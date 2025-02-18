Внедорожник сбил женщину в центре Пскова
Внедорожник сбил 52-летнюю женщину у дома № 1 на площади Ленина в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавшую госпитализировали в медучреждение. На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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