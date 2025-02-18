Внедорожник сбил женщину в центре Пскова

17:28, 18 февраля 2025, ПАИ

Внедорожник сбил 52-летнюю женщину у дома № 1 на площади Ленина в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение. На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.