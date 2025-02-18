Александр Хлопков вручил медаль в честь 80-летия Победы ветерану из Псковского района
Медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил Лидии Гавриловне Фёдоровой из Псковского района главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Об этом ПАИ сообщили в приёмной главного федерального инспектора по региону.
Лидия Фёдорова стала свидетельницей событий 1941 года в детском возрасте. Она сохранила подробные воспоминания об ужасах оккупации и о тяжёлом принудительном труде в лагере в Литве, но самым ярким воспоминанием стал для неё день освобождения в 1944 году.
Вернувшись на Псковщину, Лидия Фёдорова занималась восстановлением народного хозяйства, много лет проработала на заводе. Сегодня она активно участвует в воспитании внуков и правнуков, сохраняет оптимизм, бодрость и любовь к Родине.
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