Александр Хлопков вручил медаль в честь 80-летия Победы ветерану из Псковского района

18:03, 18 февраля 2025, ПАИ

Медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил Лидии Гавриловне Фёдоровой из Псковского района главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Об этом ПАИ сообщили в приёмной главного федерального инспектора по региону.

Лидия Фёдорова стала свидетельницей событий 1941 года в детском возрасте. Она сохранила подробные воспоминания об ужасах оккупации и о тяжёлом принудительном труде в лагере в Литве, но самым ярким воспоминанием стал для неё день освобождения в 1944 году.

Вернувшись на Псковщину, Лидия Фёдорова занималась восстановлением народного хозяйства, много лет проработала на заводе. Сегодня она активно участвует в воспитании внуков и правнуков, сохраняет оптимизм, бодрость и любовь к Родине.