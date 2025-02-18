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Общество

Новая экологическая тропа появится рядом с мемориалом «Александр Невский с дружиной»

Новая экологическая тропа появится рядом с мемориальным комплексом «Александр Невский с дружиной» рядом с Чудским озером, сообщила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

Надежда Подоплёкина. Фото: ПАИ

«Основные силы будут направлены на создание тропы на берегу Чудского озера. Я думаю, что к 18 апреля рядом с мемориалом появится новая инфраструктура и новая экологическая тропа», – отметила гостья студии.

Кроме прочего, уже в будущем на территории рядом с комплексом планируют создать экспозиционно-выставочный центр и стационарную площадку для массовых мероприятий.

«А у нас там ещё плюсом появится большая экологическая тропа, которая объединит все локации и в дальнейшем будет служить развитию. Но я думаю, что к реализации этих проектов мы сможем в заказнике приступить только в 2026 году», – заключила она.

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Новая экологическая тропа появится рядом с мемориалом «Александр Невский с дружиной»

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