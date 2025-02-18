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Общество

Свыше 70 тысяч человек посетило нацпарк «Себежский» и заказник «Ремдовский» за год

Число туристов, побывавших в нацпарке «Себежский» и заказнике «Ремдовский» в 2024 году, перевалило за 70 тысяч человек. Об этом рассказала директор учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

Надежда Подоплёкина. Фото: ПАИ

«Если в 2021 году национальный парк и заказник у нас посетило порядка 20 тысяч человек, то в 2022 году это было уже 66 тысяч человек. И в 2022 году в парке побывало 26 тысяч гостей, а в заказнике – почти 40 тысяч», – отметила гостья студии.

В 2024-м число посетителей изменилось, уточнила она.

«В 2024 году у нас произошло снижение числа посетителей заказника, почему мы и принимаем меры, и там необходимо работать над тем, чтобы были и точки питания, и места отдыха. Там всего 20 тысяч посетителей, а вот в национальном парке благодаря нашей новой инфраструктуре и музеям место начало пользоваться большим спросом. 44 тысячи человек в прошлом году посетили национальный парк. В целом у нас порядка 70 тысяч посетителей в 2024 году», – заключила Надежда Подоплёкина.

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