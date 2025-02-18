Смена волонтёрского молодёжного лагеря пройдёт в нацпарке «Себежский»
Смена волонтёрского молодёжного лагеря пройдёт в национальном парке «Себежский» при поддержке фонда Потанина. Об этом сообщила руководитель учреждения Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.
«У нас в июне планируется смена волонтёрского международного лагеря. Это ребята, победители конкурса фонда Потанина: они выиграли путёвку, чтобы приехать в волонтёрский лагерь на территории парка. Они будут не просто помогать нам убирать мусор – они будут проводить работу совместно с нашими учёными. Здесь будут задействованы ребята и преподаватели Санкт-Петербургского университета, МГУ и наши специалисты», – отметила Надежда Подоплёкина.
Молодые люди будут собирать данные в части гидробиологии, ботаники, почвоведения и других наук. «И это будет делаться на территории как России, так и Белоруссии. К нам приедут не только наши ребята, но и молодые люди из Белоруссии. Так что мы будем формировать новую совместную команду», – заключила гостья студии.
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