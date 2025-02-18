О книге «Азбука пограничника» рассказала Надежда Подоплёкина
О книге «Азбука пограничника» рассказала директор нацпарка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.
«Самым главным, важным и значимым событием 2024 года стала книга «Азбука пограничника», которую мы создавали совместно с Пограничным управлением. И очень многие коллеги нам помогали. И эта азбука – это первая часть нашего совместного проекта», – отметила Надежда Подоплёкина.
Кроме того, была создана совместная выставка, которая была посвящена и юбилею пограноуправления Псковской области, и столетию создания Себежского и Гдовских пограноотрядов.
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