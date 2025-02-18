О книге «Азбука пограничника» рассказала Надежда Подоплёкина

21:56, 18 февраля 2025, ПАИ

О книге «Азбука пограничника» рассказала директор нацпарка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 февраля.

«Самым главным, важным и значимым событием 2024 года стала книга «Азбука пограничника», которую мы создавали совместно с Пограничным управлением. И очень многие коллеги нам помогали. И эта азбука – это первая часть нашего совместного проекта», – отметила Надежда Подоплёкина.

Кроме того, была создана совместная выставка, которая была посвящена и юбилею пограноуправления Псковской области, и столетию создания Себежского и Гдовских пограноотрядов.